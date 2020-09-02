Стало известно, сколько работодателей продлили удаленку для сотрудников

Москва, 2 сентября. Число компаний, где сотрудники работают удаленно, с мая сократилось в два раза. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Superjob.

В мае из-за пандемии коронавируса в России удаленно работали 59% граждан. На конец августа число компаний с удаленщиками сократилось до 28%.

Чаще всего из дома работают программисты (22% от всех компаний, где действует удаленка). Некоторые компании извлекли выгоду из ситуации с коронавирусом.

«Так удобнее привлекать больше специалистов для работы над проектами. Больше, чем может вместить офис. Мы IT-компания», — пояснил один из респондентов.

Как говорится в исследовании, 19% работодателей разрешили бухгалтерам работать удаленно. Это также касается HR-менеджеров и кадровиков в 17% компаний.

16% компаний перевели на удаленку сотрудников отдела продаж, 11% компаний разрешили работать удаленно сотрудникам службы маркетинга. В каждой девятой компании работает удаленный колл-центр.

Снабженцы работают дистанционно в 7% компаний, проектировщики — в 6%, юристы — в 4%. Офисные сотрудники работают из дома у 5% работодателей.

Опрос проводился с 28 по 30 августа, в нем приняли участие 700 компаний из разных регионов России.