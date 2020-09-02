Вирусолог рассказал, до какого времени россияне будут носить маски

Москва, 2 сентября. Отказаться от самого простого средства защиты от коронавируса можно будет не раньше января следующего года. Об этом рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Эксперт отметил, что медицинские маски — это одно из самых безопасных и простых средств защиты от коронавирусной инфекции. По его мнению, маска предпочтительнее самоизоляции граждан и закрытия различного рода предприятий. К тому же маски не обременительны для граждан.

«Постепенно от них можно будет отказываться, но, думаю, раньше января следующего года это было бы преждевременно», — ответил эксперт Лукашев на вопрос корреспондента Kp.ru.

Также вирусолог отметил, что распространение вируса находится под контролем. Нет резких вспышек заболеваемости. Эксперт отметил, что полностью «избавить от коронавируса» удастся тогда, когда появится «иммунная прослойка». Это от 50 до 70% переболевших или вакцинированных.

По последним оперативным данным в России за прошлые сутки подтвердилось 4952 случая заражения коронавирусом. У четверти заболевших не выявлено клинических проявлений болезни.