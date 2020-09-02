В России выявили 4952 новых случая COVID-19 за сутки

Москва, 2 сентября. Медики выявили 4952 новых случая коронавируса в 84 регионах России за минувшие сутки. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю за распространением инфекции.

«Из них 24,2% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении.

Как уточнили специалисты, в целом с начала пандемии в России зафиксировали 1 005 000 случаев COVID-19. Уже 821 169 пациентов выписали по выздоровлению, 5464 — за прошедший день. Число летальных исходов достигло 17 414 — 115 человек умерли за минувшие сутки.

В общей сложности в России провели свыше 37 миллионов лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 275 тысяч — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 210,7 тысячи человек.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее заявил, что массовая вакцинация граждан от коронавируса начнется в ноябре-декабре 2020 года после того, как будут налажены поставки больших партий препарата. Первыми его должны получить лица из групп риска: в частности, врачи и учителя. Пострегистрационные испытания вакцины назначены на эту неделю. Эти исследования позволят ученым выявить все нюансы действия препарата.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила за открытие международных границ, но с соблюдением мер предосторожности.