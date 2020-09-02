Подписчиков Галкина удивил кофе в чашке завтракающей Лизы

Москва, 2 сентября. Шоумен и пародист Максим Галкин опубликовал новый ролик со своей дочерью Лизой. На странице в Instagram юморист показал, как девочка, которая 1 сентября пошла в первый класс, завтракает перед школой.

В начале ролика Лиза сидит с куском хачапури в руке и старается не двигаться.

«Лиза у нас изображает скульптуру. Это «Девочка с хачапури», Серов», — говорит за кадром Галкин.

В ответ дочь юмориста и певицы Аллы Пугачевой начинает смеяться, а шоумен спрашивает Лизу, знает ли она живописца Валентина Серова.

«Да, только там «Девочка с персиками», а не с хачапури. Лучше скажи «Девочка с завтраком», — предлагает первоклассница.

Видео привело подписчиков Галкина в восторг. Пользователи Instagram были поражены знаниями маленькой Лизы.

«Девочка с юмором. И сообразительна. Молодчинка!» — похвалила oksana.bertosh.

«Такая рассудительная малышка!» — восхитилась e_vital_party.

«Милейшее образованное дитя», — написала nataliakenkova.

Также некоторые подписчики похвалили завтрак Лизы, отметив, что тоже дают детям по утрам хачапури. Однако внимание пользователей Instagram привлекла чашка дочери Галкина с напитком, по виду похожим на кофе.

«Она кофе пьет?» — удивилась vekhman.

«А разве нельзя?» — написала в ответ radaeva9843.

«Да, нельзя!» — возмутилась 5alika5.

Напомним, 1 сентября Галкин и Пугачева отвели Лизу и Гарри в Первую Московскую гимназию. Обучение в этом заведении стоит 1,6 миллиона рублей в год. Как стало известно «СтарХиту», на одного из детей Галкин и Пугачева получили скидку в 10%.