Центр Гамалеи рассказал о новом этапе испытаний вакцины от COVID-19

Москва, 2 сентября. Одной из задач пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса нового типа станет исследование на добровольцах старше 60 лет. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, следующий этап испытаний препарата от COVID-19 начнется в ближайшие пять-семь дней. На пострегистрационные испытания наберут группы добровольцев среди москвичей в возрасте старше 60 лет.

«Надеюсь, <…> вакцина получит разрешение быть использованной для людей с серьезным возрастным багажом, то есть для 70, 80 и может быть даже для более высоких возрастных категорий», — добавил Гинцбург.

Директор Центра имени Гамалеи заверил, что за участниками нового этапа исследований будут внимательно наблюдать медицинские работники. Госпитализировать их не станут, но возьмут все необходимые анализы. По его словам, будет осуществляться электронный мониторинг, то есть участники смогут напрямую сообщать врачу о своих ощущениях от препарата.

Ранее прививку от коронавируса сделал 74-летний лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Как пишет НСН, второй укол политику поставят через три недели, после чего врачи будут в течение полугода наблюдать за состоянием его здоровья.

Согласно последним данным оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции, в РФ выявили более миллиона случаев COVID-19, пишет «ФедералПресс». Массовая вакцинация может начаться уже после ноября — декабря 2020 года.