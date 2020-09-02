Глава Минпромторга рассказал, как чувствовал себя после прививки вакциной

Москва, 2 сентября. Две недели назад глава Минпромторга РФ Денис Мантуров привился вакциной «Спутник V» НИЦЭМ имени Гамалеи. В первый день после прививки у него немного поднялась температура. Об этом он сообщил в интервью телеканалу НТВ.

«Да, испытал на себе вакцину. Знаете, при этом я участвовал не в стартовом, а во втором эксперименте, то есть не лежал в больнице, как это делали первые добровольцы, а переносил все это на ногах», — рассказал о прививке Мантуров.

По словам главы Минпромторга, он ежедневно звонил директору центра Гамалеи Александру Гинцбургу, чтобы доложить о своем состоянии.

«В первый вечер чуть-чуть поднялась температура. На второй день, с учетом того, что организм потребляет большое количество глюкозы, то чуть-чуть почувствовал затылок. На третий день вообще уже ничего не чувствовал. На сегодняшний день, прошло уже более двух недель, могу сказать, что ничего в организме не поменялось», — рассказал Мантуров.

Напомним, что первая в мире вакцина от коронавируса была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и производится совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). В РФПИ сообщают, что уже получены заявки из 20 стран мира, готовых закупить до миллиарда доз российской вакцины. Первые ее поставки начнутся уже в сентябре. В данный момент есть договоренности о развертывании производства препарата в пяти странах, имеющиеся мощности позволят изготовить в течение ближайшего года 500 миллионов доз.

Ранее добровольным участником больших клинических исследований первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» стал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.