Ежегодно в косметологии появляются новые техники и средства, которые помогают ухаживать за кожей, сохраняют ее красоту и молодость. И даже самые привычные методы, с которыми женщины знакомы давно, тоже меняются. Например, механическая чистка лица. Когда-то давно распаривание считалось ее неотъемлемым атрибутом, а сейчас совсем не используется в косметологических кабинетах.

Так что же представляет собой процедура сегодня? Каковы особенности и этапы ее проведения? И можно ли практиковать ее в домашних условиях? На эти вопросы отвечает косметолог сети Центров эстетической медицины и косметологии «Новоклиник» Изабелла Айрапетова.

Особенности механической чистки лица

«Это первая и самая известная чистка лица, в ходе которой основную массу комедонов удаляют руками или с помощью инструмента, — уточняет эксперт. — В настоящее время ее выполняют с помощью косметических средств, которые помогают разрыхлить и увлажнить эпидермис. Раньше на лицо для этой цели пускали пар, но сегодня такие методы уже не используются».

Со временем выяснилось, что распаривание, хоть и помогает разрыхлить верхний слой кожи для последующего удаления загрязнений из пор, в долгосрочной перспективе опасно. Обработка лица паром провоцирует появление купероза — сосудистой сеточки, которая никого не украшает. Вместо распаривания косметологи используют профессиональные средства, которые выполняют ту же работу, но абсолютно безопасны для кожи и могут применяться даже при наличии сосудистых звездочек.

В ходе процедуры косметолог наносит на лицо пациенту специальные средства в несколько этапов:

на первом удаляет косметику и очищает кожу;

на втором — наносит состав, разрыхляющий эпидермис;

затем, при необходимости, приступает к механической чистке черных точек: с помощью специальной лопатки, петли или просто руками очищает поры, забитые кожным секретом;

на завершающем этапе кожу успокаивают маской с антисептическими, поросуживающими компонентами.

Занимает процедура час или чуть больше, а после нее заметных черных точек не остается. Противопоказаний у нее нет, за исключением индивидуальной непереносимости косметических средств, которые использует специалист.

Показания к проведению

По словам косметолога Изабеллы Айрапетовой, выполнять механическую чистку лица стоит каждой женщине минимум раз в год, особенно если вы живете в большом городе. Загрязненный воздух негативно влияет на состояние кожных покровов, а с помощью этой процедуры можно снять с кожи верхний «налет», очистить ее, улучшить кожное дыхание и регенерацию.

Но регулярность выполнения процедуры определяется косметологом индивидуально и зависит только от состояния кожи.

«Если кожа нормальная или сухая, расширенных пор нет, достаточно будет механической чистки один раз в год, — уточняет эксперт. — В этом случае нам даже не нужно убирать что-то руками. Я рекомендую использовать атравматичный комплекс для очистки, который деликатно отшелушивает верхний слой эпидермиса и обновляет кожу».

При повышенной жирности, расширенных порах процедура может потребоваться чаще. Например, один раз в 3-4 месяца, если кожное сало вырабатывается не слишком интенсивно и поры забиваются медленно. Если же кожа молодая, жирная, склонна к активным высыпаниям, проходить процедуру необходимо раз в полтора-два месяца.

«При проблемной коже нужно делать не только чистку, — советует косметолог Изабелла Айрапетова, — так как одним лишь механическим удалением комедонов проблему не решить. Процедура уберет загрязнения, но нормализовать жирность, уменьшить выработку кожного сала она не может. Нужно подключать другие средства, например, пилинги, также можно рекомендовать внутреннюю терапию — прием препаратов, способствующих оздоровлению кожи».

Как выглядит лицо после механической чистки

Современная профессиональная косметика делает процедуру щадящей и атравматичной. Если косметологу необходимо вычищать поры руками или специальным инструментом, ощущения будут не слишком приятными и даже болезненными. Особенно чувствителен к давлению кончик носа. А после процедуры на лице могут оставаться покраснения и следы, которые сохраняются от нескольких часов до нескольких дней.

«Все зависит от того, какие средства использует специалист, — уточняет Изабелла Айрапетова. — В своей работе я применяю профессиональную линию, после которой следов на лице практически не остается, как бы интенсивно мне не пришлось поработать руками. Чистка не травмирует кожные покровы, после нее лицо выглядит слегка покрасневшим. Своим пациентам я говорю, что после процедуры они спокойно могут отправляться куда угодно, даже на свидание».

Ультразвуковая чистка или механическая — что выбрать

Ультразвуковую чистку называют современной альтернативой механической, но, по мнению эксперта, это утверждение не вполне верно. УЗ-чистка, которая проводится специальной лопаткой, удаляет загрязнения лишь с поверхности эпидермиса, тогда как избавиться от глубоких загрязнений она не поможет.

В каждом случае специалист порекомендует оптимальную для пациента технику. При нормальной коже без заметных пор и загрязнений может быть достаточно работы ультразвуковой лопаткой. Но при наличии комедонов и глубоко забиты пор профессиональная работа руками — единственный способ убрать эти несовершенства.

Механическая чистка лица в домашних условиях

«В домашних условиях в классическом виде провести эту чистку не получится, — комментирует косметолог Изабелла Айрапетова. — Нужна лампа-лупа, которая позволяет подсветить кожу и увеличить фрагменты. Нужна профессиональная косметика, которая недоступна в обычных магазинах. И, наконец, нужен второй человек, который будет работать с лицом».

Вместо попыток провести процедуру дома специалист советует изменить повседневный уход, чтобы улучшить состояние жирной кожи и снизить потребность в чистках. Для этого можно использовать представленную в аптеках лечебную косметику, а ежедневный ритуал ухода должен включать несколько этапов:

очистка — тщательное умывание утром и вечером;

тонизирование — используйте тоники для жирной кожи;

отшелушивание — вместо скрабов, которые травмируют кожные покровы, выбирайте пилинги-скатки без абразива. Это кремообразные составы, которые наносят на лицо, оставляют до высыхания, а потом скатывают вместе с отмершими частичками кожи, отшелушивая верхний слой эпидермиса.

Отшелушивание полезно делать один-два раза в неделю, а после него наносить маску — антисептическую или поросуживающую. При необходимости с размягченной кожи можно удалить несколько черных точек, но лучше не трогать поры руками, так как велик риск травмировать эпидермис и получить некрасивый след на лице.