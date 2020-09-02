Разведенный Прилучный провел «волшебную ночь» с замужней «папиной дочкой»

Москва, 2 сентября. Актер Павел Прилучный, который в этом году развелся с коллегой и супругой Агатой Муцениеце, сообщил, что что провел «волшебную ночь» со звездой «Папиных дочек» Дарьей Мельниковой. В своем Instagram он также выложил фото с артисткой.

Эта публикация, вероятно, окончательно запутала и заинтриговала поклонников актера, поскольку после Муцениеце он увлекся другой артисткой из сериала — Мирославой Карпович. Более того, вместе с ней и детьми от бывшей жены он проводил этим летом отдых в Крыму.

На снимке, который был размещен в Stories, видно, как Мельникова кокетливо тянется языком к щеке Прилучного. При этом артистка замужем за другим российским актером Артуром Смольяниновым и воспитывает двоих детей.

«Волшебная ночь с Дашей», — неоднозначно подписал публикацию Прилучный.

Многие в Сети сочли, что Мельникова откровенно флиртует. На эту тему уже появилось множество шуток.

«По всем «папиным дочкам» пошел», — написал кто-то из пользователей. «Незамужние уже были. Теперь замужние», — констатировал другой. «А Даша ему больше Мирославы подходит», — высказал мнение третий. «Что будем делать со Смольяниновым?» — поинтересовался четвертый.

Карпович и Прилучный продолжают оставлять свои отношения без комментариев, хотя об их связи известно давно, причем не только знакомым, но и экс-супруге актера, пишет портал «Утро.ру». Коллеги звезды «Мажора» рассказывали, что «папина дочка» появилась в жизни артиста больше года назад. В то время он часто ссорился с Муцениеце из-за алкоголя и сделал так, чтобы ее убрали из спектаклей, в которых они играли вместе.