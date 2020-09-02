Артист Клюев оставил многомиллионное наследство

Москва, 2 сентября. За свою карьеру артист Борис Клюев заработал десятки миллионов рублей. В его собственности значатся квартиры на юге России и за границей.

Клюев был состоятельным человеком — он много играл в театре и кино. Но самые большие доходы ему принесла роль Николая Петровича Воронина в популярном ситкоме. В этой роли он провел на телевидении почти 10 лет.

На гонорар за съемки в «Ворониных» Клюев смог приобрести жилье в Италии. Это трехкомнатная квартира с террасой и садом. Журналисты Дни.ру рассказывают, что жилье находится в 200 километрах от Неаполя, в коммуне Скалея.

«Когда я приехал туда впервые — в апреле или мае, шел и радовался: море шикарное, изумительного цвета, пальмы растут. Вот жене и сказал: «Я хочу здесь жить». Обычно зимой туда на две недели летаю и еще на целый месяц летом», — рассказывал Клюев.

В последнее время, из-за состояния здоровья, Клюев редко бывал в своей итальянской квартире. До берега Тирренского моря нужно было долго добираться. Поэтому для отдыха Клюев приобрел жилье в Гурзуфе. Свою небольшую крымскую квартиру артист часто посещал на короткий срок.

Также в собственности Бориса Клюева была подмосковная дача. Там артист не отдыхал, а возделывал участок и занимался ремонтом дома. Судя по оценкам риэлторов вся недвижимость Клюева стоит около 50 миллионов рублей. Споров за наследство не должно возникнуть, Клюев состоял со своей супругой в браке с 1975 года, а его единственный сын умер 27 лет назад.

Напомним, накануне в Малом театре сообщили о смерти артиста. Два года Клюев боролся с раком легких. Прощание с артистом пройдет в Малом театре, которому он посвятил большую часть своей жизни.