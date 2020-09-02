Фото Королевой с кладбища озадачило фанатов

Москва, 2 сентября. Известная певица Наташа Королева трогательно почтила память своего отца, который скончался в сентябре 1993 года после тяжелой болезни.

В социальной сети Instagram артистка опубликовала фотографию с кладбища, на которой запечатлена могила ее отца. Владимир Порывай был хормейстером академического хора. Врачи поставили ему диагноз лейкемия, и на протяжении десяти лет мужчине удавалось одерживать победу над заболеванием. Его уход из жизни потряс семью Королевой. Певица тогда была еще совсем юной.

«Папуля мой! Ты всегда в моем сердце!» — написала исполнительница в посте.

Фанаты выразили Королевой свои соболезнования. Некоторые интернет-пользователи поделились своими историями.

«Я этим летом тоже потеряла папу… Очень тяжело… Царствие небесное нашим родным», — отреагировала levchenkoelena6795.

При этом часть поклонников снимок озадачил. Комментаторы отметили поразительное сходство отца Королевой с ее первым мужем — певцом и композитором Игорем Николаевым.

«Удивительно!!! Прошу заранее прощения, но мне кажется, что папа Наташи очень похож на Игоря Николаева», — написала marinakuzmina338.

Многие пользователи Сети разделили это мнение и признались, что тоже подумали о сходстве, увидев снимок.

«У меня те же ассоциации, красивый мужчина!» — высказалась iagubovazoia.

«Главное, я раньше этого не замечала, а сейчас смотрю — прям вылитый Игорь», — согласилась mareta_dp_.

Напомним, что Королева и ее нынешний муж, бодибилдер и стриптизер Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, недавно отмечали 17 лет совместной жизни. Пара устроила громкую вечеринку в роскошном ресторане, куда пригласила многих знаменитостей. На мероприятии певица появилась в коротком розовом наряде, который назвала «платьем девственности». ​