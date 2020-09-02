Шойгу объяснил, почему смартфоны являются главными врагами путешественников

Москва, 2 сентября. Глава Минобороны РФ и Русского географического общества Сергей Шойгу назвал смартфоны главным врагом путешественников. По его словам, гаджеты с доступом в Сеть создают иллюзию насыщенной жизни, из-за них человек может увидеть многое в мире виртуально и счесть это достаточным.

«Наш главный враг — вот он (показал Шойгу на смартфон. — Прим. ФАН). Человек зашел на сайт, в чей-нибудь блог, посмотрел фото, видео, и у него такое ощущение, что он вроде как там побывал, что он эту страницу своей жизни, своих желаний перелистнул», — объяснил министр в интервью KP.Ru.

Шойгу видит одну из своих задач в том, чтобы показать людям, как много они от этого теряют. По его словам, увиденное на экране смартфона — «ягодка на зубочистке», в то время как в реальности перед человеком открывается «ягодное поле», которое необходимо увидеть воочию.

«За счет гаджетов и огромного потока часто совершенно ненужной информации нам кажется, что мы живем насыщенно, бурно. А на самом деле нет — мы живем в сиюминутном информационном пространстве, живем очень коротко и не подробно», — подытожил он.

В октябре глава оборонного ведомства вместе с президентом РФ Владимиром Путиным побывал в сибирской тайге. Министр и глава государства ходили за грибами, любовались пейзажами и наслаждались свежим воздухом. Шойгу выкопал куст брусники, который президент посоветовал ему посадить на даче.