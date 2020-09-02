Эксперты предрекают полный отказ жителей Киева от газа из-за высоких цен

Производство на Украине почти полностью развалено, а люди на бытовом уровне отказываются от благ цивилизации. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Рекордные объемы

Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах, свыше 24 миллиардов кубометров. Причем этот объем в 2020 году может увеличиться до 28 миллиардов кубометров. Такое заявление во вторник сделал глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«В этом году у нас рекорд, объем (газа в ПХГ. — Прим. ФАН) уже превышает 24 миллиарда кубометров. Я думаю, что мы можем выйти на 27-28 (миллиардов кубометров. — Прим. ФАН)», — заявил Коболев.

Ранее компания «Укртрансгаз», ссылаясь на прогноз, сообщила, что на начало отопительного сезона в украинских подземных хранилищах будет накоплено 25,5-26,5 миллиарда кубометров газа.

Газовая независимость

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов обратил внимание, что это стандартная практика Украины всех последних лет. Можно найти немало подобных же заявлений Коболева, сделанных еще прошлым летом.

«Вполне резонно, что страны накапливают газ на зиму летом, когда цена на него обычно не так высока. Украина всегда так делала. И, в общем-то, объяснение этому понятно», — пояснил Корнилов.

Политолог Андрей Иванов напомнил, что цены на газ для обычных украинцев в некоторых случаях подняли аж на 40%.

«Спрашивается, если власти отчитываются о рекордах по запасам, то почему граждане чувствуют совсем обратное? Если разобраться в ситуации, то мы увидим не просто ложь о рекордах, но и самое настоящее издевательство над здравым смыслом. Вот запасы в хранилищах сейчас оцениваются примерно в 25 миллиардов кубометров. Много это или мало? В 2018 году потребление Украины в год было — 31 миллиард кубометров. Казалось бы, есть повод для радости: страна практически стала энергонезависимой, чего так долго добивались. По крайней мере, с такими запасами Украина перезимует, не будет ругаться с Россией и не будет грозить заморозить Европу. Но за счет чего достигнут результат?» — вопрошает Андрей Иванов.

Эксперт напомнил, что в советские годы Украина добывала на своей территории около 20 миллиардов кубометров газа. Но в 1992 она потребляла около 114 миллиардов. В 2013, накануне Майдана, около 70 миллиардов. Сейчас же — всего 30.

«Спад потребления произошел за счет развала промышленности. Но если при Леониде Кучме, Викторе Януковиче и Викторе Ющенко в стране все-таки оставалась промышленность, то сейчас же на Украине потребление газа меньше того, что нужно для обеспечения населения и работы социальных объектов вроде школ и больниц. Проще говоря, люди стали переходить с газа на дрова, так как не могут платить за топливо», — добавил Андрей Иванов.

По факту, обратил внимание эксперт, производство на Украине почти полностью развалено, а люди на бытовом уровне отказываются от благ цивилизации. И вот это в «Нафтогазе» называют большим успехом и невиданным рекордом.

«С другой стороны, стоит ли удивляться этому? Это обычный стиль риторики властей в Киеве. Сейчас, после поднятия тарифов для граждан, наверное, и жители городов будут ставить у себя в квартирах печки-буржуйки. Зато потребление газа сократится еще больше. И тогда украинские власти отчитаются о новых рекордах по количеству газа в хранилищах», — заключил Андрей Иванов.

Напомним, в сентябре газ для населения Украины подорожает на 10-45% относительно августа. Повышение розничных цен на газ для населения — это одно из ключевых требований Международного валютного фонда (МВФ) к Украине в этом году.