ФСБ задержала 20 подпольных оружейников в девяти регионах России

Москва, 2 сентября. Сотрудники ФСБ России во время спецоперации задержали 20 подпольных оружейников в девяти регионах страны и ликвидировали их мастерские. Об этом рассказали в Центре общественных связей ведомства.

Пресечена была преступная деятельность жителей Крыма, Красноярского края, Московской, Ленинградской, Кемеровской, Воронежской, Ростовской, Томской и Свердловской областей.

«Они причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских с целью сбыта», — уточнили в ФСБ.

Сотрудники ведомства ликвидировали шесть оружейных мастерских. Изъяли 83 единицы огнестрельного оружия, 16 гранат, свыше пяти тысяч патронов, более 100 основных частей оружия, пять приспособлений для бесшумной стрельбы и 150 штык-ножей.

ФСБ ранее задержала шестерых финансистов террористической организации «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещено в РФ). Члены ячейки действовали на территории Москвы, Подмосковья, Дагестана, Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа. По версии правоохранителей, задержанные собирали денежные средства и переправляли их на нужды террористов. Им грозит от пяти до 15 лет лишения свободы.

1 Организация запрещена на территории РФ.