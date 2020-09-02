Российские сенаторы отреагировали на заявление Тихановской о Крыме

Москва, 2 сентября. Члены Совета Федерации отреагировали на заявление бывшего кандидата президента Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма.

Ранее в интервью литовскому изданию Тихановская заявила, что воссоединение Крыма с Россией якобы противоречит международным нормам. По мнению экс-кандидата, полуостров фактически является российским, но юридически он принадлежит Украине.

По словам сенатора от Крыма Сергея Цекова, Тихановская пытается «усидеть на двух стульях». Член Совфеда подчеркнул, что крымчане всегда стремились к воссоединению с РФ.

«Она как гражданка Белоруссии должна понимать, что Крым и де-юре, и де-факто российский», — сказал Цеков в беседе с РБК.

Еще один сенатор от Крыма — Ольга Ковитиди — считает, что Тихановская двоякими суждениями пытается скрыть свою истинную политическую ориентацию. Член Совфеда от полуострова отметила, что к расколу белорусского общества ведет не крымский вопрос, а внутренние проблемы республики, которые были переведены во внешнеполитическую плоскость «заокеанскими режиссерами цветных революций».

Кроме того, Ковитиди назвала вопрос о правомерности воссоединения Крыма и РФ тестом на политическую независимость и приверженность демократическим принципам. По мнению сенатора, Тихановская эту проверку не прошла.

Ранее заявление экс-кандидата в президенты Белоруссии прокомментировал российский депутат Дмитрий Новиков. Он считает, что слова Тихановской могут поспособствовать разрыву братских связей.