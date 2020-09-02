В ФРГ не считают дело Навального «особым» и не планируют разбирательства

Берлин, 2 сентября. Дело блогера Алексея Навального в федеральной прокуратуре ФРГ не считают «особым случаем», начало разбирательств по нему также не планируется. Об этом сообщается в письменном ответе ведомства на запрос РИА Новости.

Ранее Генпрокуратура России сообщила о запросе к германской стороне по поводу оказания правовой помощи в расследовании ситуации с Навальным​​​. Имеется в виду просьба о предоставлении исследований здоровья и предварительных диагнозов. Немецкое издание Welt am Sonntag сообщило, что Министерство юстиции ФРГ подтвердило полученный от российской стороны запрос о правовой помощи в связи с данным делом.

«Федеральная прокуратура информирует общественность о своей деятельности в сфере уголовного преследования после взвешивания всех соответствующих аспектов. Особенно принимаются во внимание информационные запросы прессы, с одной стороны, и личные права пострадавших, а также возможная угроза процессу расследования», — сообщается в ответе ведомства.

На вопрос, проводятся ли проверки по делу Навального в настоящее время, ведомство ответило, что постоянно держит в курсе общественность о проводимых процедурах расследования после арестов и обвинительных заключений, а также о широкомасштабных поисковых мерах. При этом в прокуратуре не информируют, за исключением особых отдельных случаев, проводилось ли расследование в отношении определенного лица или оно связывалось с каким-либо конкретным вопросом.

В связи с данным положением в федеральной прокуратуре заявили, что не могут «предоставить никакой информации» по запросу.

Напомни, блогер был экстренно госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. Омские врачи установили в результате обследований нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. При этом следов ядов в крови Навального российские медики не обнаружили. Два дня спустя блогер в тяжелом состоянии был перевезен самолетом в берлинскую клинику «Шарите», врачи которой поставили предварительным диагнозом отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Также было указано, что конкретное отравляющее вещество опознано не было.

В связи с этим немецкие врачи могут говорить только о клинических данных, как заявил заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых. Он также сообщил, что данная версия прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но не нашла подтверждения.

Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, куда поступил блогер, Александр Мураховский отметил, что диагноз «отравление» был основным лишь при поступлении пациента, но лабораторными исследованиями подтвержден не был. В МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. Российские же эксперты полагают, что причиной ухудшения состояния Навального может быть употребление наркотических веществ. Также существуют предположения, что «отравление» Навального может быть спровоцировано его западными спонсорами. Как заявляют российские дипломаты, российская сторона выступает за тщательное расследование случившегося.