Названы регионы России, где жители рекордно урезали свои расходы

Москва, 2 сентября. Россияне за первые шесть месяцев 2020 года сократили потребительские расходы. Москва оказалась на первом месте по объему урезанных трат, что подтверждается исследованиями FinExpertiza.

Это сокращение стало первым с 2006 года, за последние 14 лет траты с января по июль только росли. Эксперты считают, что из-за пандемии россияне решили пока не тратить деньги.

Доля неизрасходованных населением средств составила 2,15 трлн рублей. На сбережения были направлены 7,6% доходов, большинство предпочли хранить средства в наличных деньгах, а не в банке.

Как указано в исследовании, в Москве траты сократились на 41 тыс рублей. На втором месте находится Якутия, там стали тратить на 28,7 тыс рублей меньше.

В ЯНАО траты сократились на 19,1 тыс рублей, далее идет Кубань (18,9 тыс) и Петербург (15,9 тыс). При этом на Сахалине расходы увеличились на 8,5 тыс рублей, в этом списке также Алтай, Амурская область.

Как сообщили в Газпромбанке, россиянам пришлось отказаться от некоторых товаров (на 4,2%) и услуг (на 14,5%). Граждане снизили расходы на путешествия по сравнению с прошлым годом (на 90%), одежду и обувь (82%), на походы в места общественного питания (72%).

При этом выросли расходы на онлайн-кинотеатры, электронные книги, аудио. Сектор онлайн-развлечений, в том числе компьютерные игры, продемонстрировал серьезный рост.

Ранее эксперты портала Superjob назвали расходы на сборы ребенка в школу в разных российских регионах.