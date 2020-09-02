Азиза рассказала свою версию о причинах фатального запоя Легкоступовой

Москва, 2 сентября. Певица Валентина Легкоступова могла злоупотребить алкоголем по нескольким причинам. Об этом заявила коллега и подруга покойной артистки Азиза.

По ее словам, начать налегать на спиртное вместе с супругом яхтсменом Юрием Фирсовым певица могла в конце июля в связи с годовщиной смерти отца — композитора Валерия Легкоступова.

Однако алкоголь в тот период исполнительница могла употреблять не только с целью запить горе, но и чтобы отметить новый карьерный взлет. Как отметила Азиза, о Легкоступовой вновь начали говорить в контексте свадьбы, а на осень у нее планировались концерты.

«Все мы знаем, как Валя относилась к отцу. Ради него она уехала из Испании, из этого райского места, ухаживала за ним. И венчалась там, где он родился. Думаю, в этот вечер, в 20-х числах июля, она сказала: помянем отца. Или он сказал: помянем отца. Наверное, с этого и началось. Эта радость, что она возвращается, горе, что умер папа, поминки… Все совпало!» — приводит «Экономика сегодня» версию Азизы о причинах фатального запоя звезды, озвученную в эфире ток-шоу «Пусть говорят».

Подруга артистки также рассказала о нежелании певицы быть похороненной. По ее словам, Легкоступова хотела, чтобы ее кремировали, а прах развеяли дети на острове Тенерифе и где-то в России. Место в родной стране звезда выбрать не успела.

Говоря о позднем замужестве исполнительницы, Азиза предположила, что таким образом Легкоступова хотела «вернуться с большой сенсацией», которой должна была стать свадьба в 54 года.

Исполнительницы хита «Ягода-малина» не стало 14 августа. Она умерла в одной из московских больниц после нескольких дней пребывания в коме. В сознание артистка так и не пришла.

За неделю до смерти певицу госпитализировали в медучреждение с травмой головы и многочисленными синяками и ушибами из ее столичной квартиры в спальном районе. Вместе с ней туда был доставлен Фирсов, оба супруга были пьяны.

Как и Азиза, ранее Фирсов рассказывал, что Легкоступова не хотела быть похороненной, а просила сжечь ее тело после смерти и развеять часть праха с яхты над Атлантическим океаном.