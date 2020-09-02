Салтыкову в полупрозрачном купальнике сравнили с Памелой Андерсон

Москва, 2 сентября. Звезда «Брата-2» Ирина Салтыкова показала фигуру в полупрозрачном купальнике. Поклонники восхитились ее красотой.
Певица написала в Instagram, что «к бабьему лету надо подходить во всеоружии». Она поделилась с подписчицами секретами «умного» купальника.
По словам Салтыковой, под купальником тело загорает равномерно. После купания ткань мгновенно сохнет и даже утягивает фигуру.
Один из поклонников сравнил Салтыкову с голливудской звездой Памелой Андерсон.
«Русская Памела Андерсон», — написал он.
«Ирина, вы вне времени! Мои восхищения», — отметил другой подписчик.
«Как всегда шикарная», — сделал ей комплимент еще один поклонник.
Ранее СМИ сообщили, что у 54-летней звезды 90-х диагностировали онкологическое заболевание. Таблоиды утверждали, что певица какое-то время даже находилась под капельницей.
Однако Салтыкова опровергает эту информацию. Она заявляет, что эти слухи «берут с потолка», ни о какой болезни нет и речи. Звезду поддержали ее коллеги — певица Валерия и Максим Галкин. По их мнению, журналисты готовы на все ради сенсаций.
Салтыкова стала известной в середине 90-х после выхода альбома «Серые глаза». Певице пришлось заложить драгоценности и собственную квартиру в Москве, чтобы снять первый клип.