Салтыкову в полупрозрачном купальнике сравнили с Памелой Андерсон

Москва, 2 сентября. Звезда «Брата-2» Ирина Салтыкова показала фигуру в полупрозрачном купальнике. Поклонники восхитились ее красотой.

Певица написала в Instagram, что «к бабьему лету надо подходить во всеоружии». Она поделилась с подписчицами секретами «умного» купальника.

По словам Салтыковой, под купальником тело загорает равномерно. После купания ткань мгновенно сохнет и даже утягивает фигуру.

Один из поклонников сравнил Салтыкову с голливудской звездой Памелой Андерсон.

«Русская Памела Андерсон», — написал он. «Ирина, вы вне времени! Мои восхищения», — отметил другой подписчик. «Как всегда шикарная», — сделал ей комплимент еще один поклонник.

Ранее СМИ сообщили, что у 54-летней звезды 90-х диагностировали онкологическое заболевание. Таблоиды утверждали, что певица какое-то время даже находилась под капельницей.

Однако Салтыкова опровергает эту информацию. Она заявляет, что эти слухи «берут с потолка», ни о какой болезни нет и речи. Звезду поддержали ее коллеги — певица Валерия и Максим Галкин. По их мнению, журналисты готовы на все ради сенсаций.

Салтыкова стала известной в середине 90-х после выхода альбома «Серые глаза». Певице пришлось заложить драгоценности и собственную квартиру в Москве, чтобы снять первый клип.