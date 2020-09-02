Шишкова поразила поклонников пышным бюстом в глубоком декольте

Москва, 2 сентября. Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова поразила поклонников новым снимком в Instagram. Подписчики звезды не ожидали, что она обладает пышными формами.

Обычно Шишкова не радует фанатов демонстрацией груди, предпочитая футболки и рубашки. Однако на этот раз для фотосессии модель надела джинсовое платье с глубоким декольте. Образ 27-летняя знаменитость дополнила бриллиантовыми украшениями и бархатными перчатками малинового цвета.

Подписчиков Шишковой удивил пышный бюст модели — бывшая возлюбленная Тимати славится стройностью и миниатюрными формами. Поклонники засыпали звезду комплиментами.

«Алена в этом платье такая булочка», — отметил dchocolate848.

«У Тимати, наверное, слюни текут», — предположила khamzathanova_zaira_.

«Смотришься пухленькой», — написала ayjahan_achilova.

«Бриллиантов на этом фото не видно, вы их затмили!» — прокомментировал chillipepperbuket.

«Красавица, с возрастом ты будешь еще круче!!!» — восхитилась maliukova4160.

Однако не всем пользователям Instagram понравился образ Шишковой. Некоторые предположили, что пышный бюст — это результат пластической операции.

«Странная Алена. Сильная худоба налицо, попа плоская, а решила прям дыни сделать», — написала olga_syrtsova.

«Какой жуткий колхоз! В передачу «Снимите это немедленно!» кастинг проходишь?» — раскритиковала снимки lakisss98.

Ранее мать Тимати Симона Юнусова публично похвалила фигуру Шишковой. Женщина надеется, что дочь модели и рэпера унаследует стройность матери.