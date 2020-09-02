Сколько лет осталось жить русскому языку, обсудят в медиацентре «Патриот»

В среду, 2 сентября, в 14.00 Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Почему Россия не защищает русский язык на постсоветском пространстве?».
Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык такого статуса необходимо лишить. На Украине борьба с русским языком идет уже три десятилетия.
Политики Прибалтики ненавидят русский язык и пытаются заставить русских людей забыть родную речь, воссоздав в своих странах систему апартеида. Грузия отказалась от русского языка, и молодежь уже не понимает жителей соседней страны. В Армении все еще говорят на русском, но это, скорее, происходит не благодаря действиям властей, а вопреки. Даже мигранты из стран средней Азии, приезжающие в Россию на заработки, знают русский язык очень плохо или не знают совсем.
Как скоро забудут русский язык в странах бывшего Советского Союза?
Достаточно ли активно Россия поддерживает русский язык?
Для чего соседние страны борются с двуязычием?
Почему на притеснения русского языка закрывают глаза международные правозащитные организации?
Должна ли Россия вводить санкции за нарушение прав русскоязычных?
На эти и многие другие вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты — социологи, лингвисты, представители культурных организаций России, журналисты, политики и жители соседних с РФ стран.
Вы можете задать свой вопрос или высказать свое мнение о проблеме в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН или в комментариях к трансляции.
Прямой эфир пройдет здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.
Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.
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