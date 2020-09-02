Названы самые популярные услуги у россиян в августе

Москва, 2 сентября. Услуги ремонта и строительства стали самыми популярными у россиян в августе 2020 года. Об этом по итогам анализа сообщили эксперты онлайн-сервиса бытовых и бизнес-услуг YouDo.com.

Оказалось, что 36% всех заказов сервиса пришлись именно на ремонт и строительство — на 5% больше, чем месяцем ранее. Чаще всего россиянам требовалась помощь мастеров по отделочным работам (14%), по сборке и ремонту мебели (11%), сантехническим работам (10%). 9% пользователей сервиса вызывали специалистов на час.

На втором месте по числу заказов оказалась категория «Курьерские услуги», а далее — «Грузоперевозки» и «Уборка и помощь по хозяйству». Топ-5 самых популярных услуг замкнула категория «Виртуальный помощник». Около 7% заказов сервиса пришлось на услуги переводчиков, копирайтеров, специалистов по продвижению в Сети и расшифровке аудио.

«Наименее же востребованные услуги самозанятых в августе — это юридическая помощь, ремонт цифровой техники, компьютерная помощь и услуги репетиторов и преподавателей», — уточнили сотрудники YouDo.com.

Специалист пресс-службы сервиса Ольга Чернявская отметила снижение популярности бьюти-услуг и услуг репетиторов. Она связала это с открытием салонов красоты и каникулами у учащихся.

«Мы ожидаем, что в сентябре спрос в категории «Репетиторы и обучение» восстановится», — добавила Чернявская.

Напомним, что 1 сентября в России произошел ряд важных изменений, которые коснулись выборов, школ, кредитов и мер социальной поддержки. Кроме того, стало известно о нововведении учебного 2020–2021 года, которое ожидают в ряде регионов России. Это Цифровая образовательная среда (ЦОС). Речь идет об экспериментальном добавлении в традиционную систему обучения виртуальных элементов.