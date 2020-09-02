Эксперт назвал опасность постоянно включенного Bluetooth

Москва, 2 сентября. Постоянно включенный Bluetooth может стать лазейкой для хакеров, которые хотят похитить хранящиеся в смартфоне личные данные. Об этом рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев агентству «Прайм».

«Возможность взлома Bluetooth может подвергнуть опасности любую информацию, хранящуюся на устройстве (фотографии, электронные письма, тексты)», — предупредил эксперт.

По словам Тимофеева, с помощью «голубого зуба» злоумышленники также могут получить контроль над гаджетом и отравлять на устройство нежелательные данные. Кроме того, доцент рассказал, что на хакерском фестивале What The Hack в Нидерландах специалисты с помощью ноутбука, особой программы и антенны смогли подслушать, о чем говорит по Bluetooth-гарнитуре водитель проезжающей мимо машины. То, что злоумышленники могут управлять смартфоном с помощью Bluetooth, наглядно подтверждает компьютерная беспроводная мышь.

Тимофеев посоветовал отключать Bluetooth в те моменты, когда функция не используется по назначению, пишет «Газета Кемерова». Это правило поможет не только уберечься от хакеров, но и продлит время действия батареи.

Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, что активное использование Bluetooth-модуля может приводить к нагреву смартфона.