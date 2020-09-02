Минпромторг России предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Москва, 2 сентября. Минпромторг России предложил запретить копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий в торговых объектах до их приобретения. Об этом говорится в проекте постановления правительства «Об утверждении правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи <…>», подготовленном ведомством.

Соответствующую норму можно найти в разделе «особенности продажи непериодических изданий».

«Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий — брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации — на территории торговых объектов до приобретения этих изданий», — говорится в документе.

В пояснительной записке указывается, что такая мера направлена на защиту прав продавцов книг и других непериодических печатных изданий в связи с развитием современных технологий.

Вместе с тем новые технологии задействуют в целях предоставления покупателям информации о товаре. Отмечается, что торговые точки смогут оформлять ценники в разных вариациях — размещать их на бумаге, стендах, грифельных досках, электронных носителях и световых табло.

Ранее стало известно, что в Москве к 1 сентября запустили новое образовательное мобильное приложение «Свет», обеспечивающее свободный доступ к книгам, которые должен прочитать каждый. Одной из полезных функций сервиса является мотивационная программа, позволяющая ставить себе различные цели, например, читать не менее десяти страниц понравившейся книги в день, передает РИАМО.