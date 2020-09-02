Врач предупредила об опасности осенних прогулок в парках

Москва, 2 сентября. Прогулка в парке осенью может привести к ОРВИ или бронхиту, предупредила врач-терапевт Людмила Лапа.

По ее словам, воспалительные реакции на коже и слизистой у людей, подверженных аллергии, часто носят сезонный характер. Речь обычно идет о весне, но и осень несет свою опасность, добавила Лапа.

Дело в том, что в сезон дождей начинает гнить листва, развиваются грибковые инфекции, которые провоцируют аллергию или гиперреакцию иммунной системы, объяснила специалист.

«Грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает», – цитирует врача радио Sputnik.

Лапа порекомендовала осенью внимательно следить за уровнем сахара. В особенности это касается людей, страдающих сахарным диабетом, передает «ФедералПресс».

«Сахар провоцирует воспаление на коже, на слизистых, тут же любая вирусная и бактериальная инфекция подседает, начинаются болезни: ОРВИ, бронхит и так далее», – констатировала она.

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