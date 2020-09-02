В России предложили отменить имущественный налог для многодетных семей

Москва, 2 сентября. В Общественной палате России предложили отменить имущественный налог для многодетных семей до достижения совершеннолетия младшим ребенком. Об этом рассказала член ОП, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

С этой инициативой она выступила лично, направив соответствующее обращение на имя главы Кабмина РФ Михаила Мишустина.

«Прошу вас отменить имущественный налог для многодетных семей (трое и более детей) до совершеннолетия младшего ребенка», — приводит RT фрагмент текста.

Волынец отметила, что на сегодняшний день льготы для таких семей при платежах за имущество заключаются в налоговом вычете: налогом не облагается площадь 10 кв. м для комнаты, 20 кв. м — для квартиры и 50 кв. м — для частного дома.

Однако представительница ОП считает такие меры поддержки недостаточными, поскольку многодетные родители все же должны платить налог, и эта сумма может быть существенной для большой семьи.

По мнению Волынец, нововведение сможет стать дополнительным подспорьем для родителей, а также будет способствовать увеличению числа многодетных семей в стране.

В августе председатель Национального родительского комитета рассказывала, что направила в правительство предложение об увеличении размера скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей. Сегодня такие семьи в РФ имеют право на компенсацию 30% от общей стоимости жилищных услуг. Это минимальная скидка, которую должен предоставить регион. Скидка семьям, в которых воспитываются более десяти детей, в настоящее время может достигать 50%.

Также в прошлом месяце еще одно нововведение для многодетных семей предложил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он выступил с инициативой рассмотреть возможность выдать семье при рождении пятого ребенка отечественный автомобиль вместимостью не менее семи мест «на правах собственности за счет федеральных средств», передает «Парламентская газета».