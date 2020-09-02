Болгары забросали полицию яйцами и пошли на штурм парламента

В столице Болгарии Софии наступает кульминация длящихся второй месяц беспорядков. Протестующие пошли на штурм здания парламента, атаковав полицейское оцепление, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

В полицию летят булыжники и яйца, на видео нашего корреспондента видно, как отдельные демонстранты бросают в полицейских целые упаковки по 30 яиц. Кроме яиц, в полицию летят пачки бумажек с имитацией купюры в 500 евро с портретом премьера Борисова, которого обвиняют в коррупции.

Демонстранты требуют отставки премьер-министра и генерального прокурора страны, угрожая, в противном случае, полностью заблокировать работу парламента. Люди раскачивают полицейские машины, бьют в барабаны, кричат: «Марш! Марш! Марш!»

Один штурм полиция отбила, но несколько тысяч человек уже готовятся к повторной атаке.

Напомним, беспорядки в Болгарии не прекращаются с начала июля. Правоохранители атакуют палаточные лагеря протестующих, но вместо разгромленных появляются новые, столица Болгарии до сих пор практически парализована.

Протестующие также требуют прекратить ориентироваться во внешней политике только на ЕС, поэтому есть предположение, что за этими акциями стоят спецслужбы США.