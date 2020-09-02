Видеозаявление Путина покажут на сессии Генассамблеи ООН

Москва, 2 сентября. Видеозаявление президента РФ Владимира Путина покажут на 75-й сессии Генассамблеи ООН 22 сентября. Это следует из списка выступающих, распространенного организацией.

Неделя высокого уровня будет длиться с 21 по 29 сентября. 22 сентября станет первым днем общих прений. Первым будет выступать президент Бразилии Жаир Болсонару, затем прозвучит речь американского лидера Дональда Трампа. Следующими выступят лидеры Турции, КНР, Чили и Кубы. Заявление Путина станет седьмым по счету.

Кроме того, 22 сентября под 13-м номером должен выступить президент Ирана Хасан Роухани. Вслед за ним ожидается речь французского лидера Эммануэля Макрона. Президент Украины Владимир Зеленский выступит 23 сентября, а на 26 сентября запланировано обращение главы МИД Белоруссии Владимира Макея. Кроме того, 26 сентября речи произнесут премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также заместитель сирийского премьера.

Отмечается, что список выступающих пока является предварительным. В рамках общих прений должны выступить 121 лидер государства, 54 главы правительств и другие представители стран.