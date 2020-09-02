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Ивлеева поделилась секретом увеличения груди на фото

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Ивлеева поделилась секретом увеличения груди на фото

Москва, 2 сентября. Ведущая программы «Орел и решка» и блогер Настя Ивлеева раскрыла хитрость, благодаря которой можно увеличить грудь на фото. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько снимков в купальнике, сделанных на яхте.

Телеведущая сфотографировалась на съемках нового сезона «Орла и решки». Чтобы получить эффектный кадр и увеличить бюст, Ивлеева прижала груди с двух сторон друг к другу руками.

«Ожидание и взгляд со стороны», — подписала пост телеведущая.

Ивлеева поделилась секретом увеличения груди на фото

Подписчикам Ивлеевой очень понравилась серия снимков. Поклонники блогера обратили внимание на фигуру своего кумира.

«Фигурка огонь», «Настя, вы супер», «Выглядишь классно», «Ивлеева такая красивая», — написали фанаты телеведущей в комментариях.

Стоит отметить, что пост с порадовавшими пользователей Instagram снимками Ивлеева по какой-то причине удалила.

Ранее ведущая рассказала, как ей удалось похудеть на 10 килограммов. По словам блогера, она просто старалась придерживаться правильного питания.

«Вот листья салата, вот тунец, помидорчик, кукурузочка. И все! Хрумкаем — худеем», — поделилась секретом Ивлеева.

Телеведущая призналась, что лишний вес мешал ей жить. Теперь же она не стесняется хвастаться фигурой в соцсетях. Недавно блогер опубликовала провокационное фото в бикини, которое привело ее поклонников в восторг.

Источник: Instagram
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