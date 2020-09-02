Ивлеева поделилась секретом увеличения груди на фото

Москва, 2 сентября. Ведущая программы «Орел и решка» и блогер Настя Ивлеева раскрыла хитрость, благодаря которой можно увеличить грудь на фото. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала несколько снимков в купальнике, сделанных на яхте.

Телеведущая сфотографировалась на съемках нового сезона «Орла и решки». Чтобы получить эффектный кадр и увеличить бюст, Ивлеева прижала груди с двух сторон друг к другу руками.

«Ожидание и взгляд со стороны», — подписала пост телеведущая.

Подписчикам Ивлеевой очень понравилась серия снимков. Поклонники блогера обратили внимание на фигуру своего кумира.

«Фигурка огонь», «Настя, вы супер», «Выглядишь классно», «Ивлеева такая красивая», — написали фанаты телеведущей в комментариях.

Стоит отметить, что пост с порадовавшими пользователей Instagram снимками Ивлеева по какой-то причине удалила.

Ранее ведущая рассказала, как ей удалось похудеть на 10 килограммов. По словам блогера, она просто старалась придерживаться правильного питания.

«Вот листья салата, вот тунец, помидорчик, кукурузочка. И все! Хрумкаем — худеем», — поделилась секретом Ивлеева.

Телеведущая призналась, что лишний вес мешал ей жить. Теперь же она не стесняется хвастаться фигурой в соцсетях. Недавно блогер опубликовала провокационное фото в бикини, которое привело ее поклонников в восторг.