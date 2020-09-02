Мишустин выделил 22 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам

Москва, 2 сентября. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил дополнительные средства на выплаты медикам и соцработникам, помогающим пациентам с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«На выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам социальных учреждений, которые помогают больным с коронавирусом, будут выделены дополнительные средства», — указано в сообщении.

Уточняется, что почти 22 миллиарда рублей, выделенных Мишустиным, пойдут на выплаты медикам. Кроме того, свыше 321 миллиона рублей направят на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства. Еще 1,8 миллиарда выделили работникам домов престарелых и интернатов для инвалидов.

Поддержка медицинских и социальных работников, помогающих бороться с коронавирусом, осуществляется в рамках распоряжения президента РФ Владимира Путина. Дополнительные средства будут выделены из правительственного резервного фонда.

Ране стало известно, что кабмин направит регионам 34,3 миллиарда рублей на детские выплаты. Речь идет о пособии для детей в возрасте от трех до семи лет.