Звезда сериала «Ривердэйл» шесть лет была агентом ФБР под прикрытием

Вашингтон, 2 сентября. Американская актриса Марисоль Николс, прославившаяся благодаря ролям в сериалах «Ривердэйл» и «Благочестивые стервы», в течение шести лет жила двойной жизнью. Как сообщает Just Jared, 46-летняя звезда совмещала карьеру в кино и работу в ФБР под прикрытием.

Американские СМИ выяснили, что Николс сотрудничала не только с ФБР, но и с другими госструктурами, помогая правоохранителям бороться с секс-трафиком среди несовершеннолетних. Работать тайным агентом звезда «Ривердэйла» начала в 2012 году, когда ее актерская карьера пошла на спад. Тогда же актриса основала некоммерческую организацию под названием Foundation for a Slavery Free World, которая борется с секс-рабством.

По данным журналистов, Николс выдавала себя за мать, пытающуюся сдать своего ребенка сутенерам. Кроме того, как пишет «Культуромания», актриса помогала бороться с педофилами, выдавая себя за 12-летнего девушку-подростка, которую пытался соблазнить преступник.

О двойной жизни Марисоль Николс впервые сообщил журнал Marie Claire в апреле 2020 года. История актрисы заинтересовала не только читателей, но и продюсеров. Эксперты решили, что эта часть жизни Николс может стать основой для сериала. Sony Pictures Television объявила, что уже готовит проект по мотивам удивительной истории актрисы. Сама Николс пока выступает только как исполнительный продюсер сериала. Будет ли она задействована в проекте как актриса, пока не известно.