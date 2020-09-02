Соловьев нашел подтверждение того, что Ефремов был за рулем во время ДТП

Москва, 2 сентября. Российский телеведущий Владимир Соловьев обнаружил подтверждение того, что актер Михаил Ефремов был за рулем своей машины в момент смертельного ДТП. Об этом ведущий рассказал в своем YouTube-шоу «Соловьев LIVE».

Журналист продемонстрировал фотографии Ефремова, сделанные на месте аварии. На снимках видно, что на левой стороне шеи актера есть гематомы. По мнению Соловьева, это следы от ремня безопасности. Как отметил телеведущий, характер травмы указывает, что крепление ремня находилось слева вверху. Таким образом ремень расположен только возле водительского сиденья и места, которое находится за ним. Соловьев напомнил, что никто даже не выдвигал теории, что в момент аварии актер мог сидеть сзади.

«Характер травмы на шее господина Ефремова показывает, что он не мог находиться на пассажирском сиденье ни при каких обстоятельствах», — цитирует телеведущего «ФедералПресс».

Также Соловьев обратил внимание, что адвокат Ефремова Эльман Пашаев не согласился с такими выводами.

«Право, лево, какая разница?» — привел телеведущий слова юриста.

Напомним, 8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу возле Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем, водитель которого позднее скончался в больнице. Как утверждали очевидцы после аварии, актер находился за рулем своего внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. В отношении артиста возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Сам Ефремов в суде заявил, что за рулем во время ДТП был не он. При этом актер рассказал, что в день аварии употреблял алкоголь, поэтому ничего не помнит. Ранее Соловьев раскритиковал поведение Ефремова в суде, заявив, что артист устроил из процесса «фарс и балаган».