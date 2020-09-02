NI рассказал о российском «убийце» западных танков

Вашингтон, 2 сентября. Российский дальнобойный ракетный комплекс «Гермес» в перспективе может стать «убийцей» западных танков. К такому выводу пришел публицист американского издания The National Interest Питер Сучиу.

Противотанковый комплекс «Гермес», созданный Конструкторским бюро приборостроения, представили на форуме «Армия-2020». По словам Сучиу, «Гермес» оснащен сверхзвуковыми ракетами дальнего действия, которые могут уничтожить западный танк практически со стопроцентной гарантией. Скорость полета этих боеприпасов превышает четыре скорости звука. Публицист NI полагает, что эти ракеты могут занять нишу между высокоточными боеприпасами и зенитными комплексами.

Кроме того, «Гермес» оснащен боевым модулем, с помощью которого можно вести залповую стрельбу сразу по шести целям. Дальность стрельбы нового ракетного комплекса может достигать ста километров.

«Гермес» устанавливается на любое шасси, что, по мнению Сучиу, даст преимущество уже существующим платформам. Вести стрельбу из комплекса можно при наведении с беспилотника или с морских платформ. С помощью «Гермеса» можно атаковать не только бронетехнику противника, но и штабные машины, узлы связи и склады.

Ранее в NI раскрыли меры защиты США от российских ракет. По данным издания, сейчас американцы активно модернизируют свои системы ПРО.