Хайди Клум снялась обнаженной на день рождения гитариста Tokio Hotel

Москва, 2 сентября. Немецкая супермодель Хайди Клум, которой недавно исполнилось 47 лет, снялась полностью обнаженной на день рождения своего молодого супруга Тома Каулица.

Пикантный снимок Клум опубликовала в понедельник в своем Instagram. В кадре супермодель предстала полностью обнаженной, контуры ее тела четко угадываются за полупрозрачной занавеской. На заднем плане — безмятежный летний пейзаж с пальмами, бассейном и далеким морем. Публикацию она сопроводила комментарием «Mondaze». Это интересное английское слово не имеет буквального перевода, оно означает «осознание того, что сегодня понедельник».

Клум закрыла комментарии к своей провокационной публикации, подписчикам осталось довольствоваться лишь тем, что выражать свое одобрение лайками — их под записью набралось уже около 150 тысяч.

Хайди Клум родилась в Германии в 1973 году. Ее карьера в модельном бизнесе началась в 1992-м, когда 18-летняя школьница победила в конкурсе, доказав, что она привлекательнее и умнее 25 тысяч конкуренток. Этот прорыв позволил ей подписать первый контракт с модельным агентством и переехать в США. С конца 1990-х годов Клум по праву считается одной из самых известных и востребованных моделей в мире.

В 2005 году она вышла замуж за музыканта Сила, в браке с которым родила четверых детей. В 2014-м супруги развелись, а в феврале 2019 года Клум зарегистрировала отношения с 28-летним музыкантом, гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулицем.