Крымские белорусы отказали Тихановской в здравомыслии

Симферополь, 2 сентября. Глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец заявил, что позиция экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской относительно статуса Крыма лишена здравого смысла.

Как пишет РИА Новости, ранее Тихановская в интервью литовскому порталу LRT заявила, что воссоединение Крыма с Россией противоречит нормам международного права. Она сказала, что юридически полуостров принадлежит Украине, фактически он российский. Чегринец считает, что Тихановская «абсолютно не понимает, о чем говорит» и что происходило в Крыму в 2014 году.

«Подобные безрассудные мысли и высказывания никак не политика даже районного масштаба, не говоря о республиканском. Она абсолютно точно повторяет тезисы украинской и западной пропаганды, которые не связаны со здравым смыслом», — сказал глава «Белорусов Крыма».

Чегринец подчеркнул, что белорусам стоит доверять и идти за лидерами, которым важно будущее Белоруссии и Союзного государства.

«Не надо верить безграмотным западным пропагандистам и повторять ошибки наших украинских братьев», — подчеркнул он.

Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам всенародного референдума, в ходе которого абсолютное число жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает Крым своей «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что полуостров вошел в состав РФ в полном соответствии с международным законодательством и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Центризбирком республики сообщил, что по результатам голосования 80,1% голосов избирателей были отданы за действующего главу государства Александра Лукашенко. Оппозиционеры настаивают, что победила Светлана Тихановская и продолжают устраивать массовые акции, требуя проведения новых выборов.