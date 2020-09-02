В США назвали самый опасный российский боевой самолет

Москва, 2 сентября. Военный эксперт Петр Бутовский заявил, что стратегический бомбардировщик Ту-160 является самым опасным российским самолетом.

В своей статье для американского журнала Aviation Week & Space Technology Бутовский отмечает, что Ту-160 является самым большим бомбардировщиком в мире. Говоря о боевых качествах самолета, автор подчеркивает, что после модернизации он получит ракеты Х-БД с увеличенной дальностью поражения.

По данным издания, на сегодняшний день в составе Военно-Космических сил России — 17 стратегических бомбардировщиков Ту-160, но два года назад Министерство обороны РФ заключило контракт на поставку еще десяти самолетов к 2027 году.

Бутовский напомнил, что российские ракетоносцы приняли участие в борьбе с террористами в Сирии, а также совершили перелеты в Венесуэлу и Южную Африку.

Ту-160, получивший среди летчиков прозвище «Белый лебедь», — сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с изменяемой геометрией крыла. Эксплуатируется в советской, а затем в российской армии с 1987 года, с тех пор прошел глубокую модернизацию.

В 2018 году было объявлено о начале производства модернизированных Ту-160 новой постройки. Первый обновленный «Белый лебедь» должен поступить в войска в 2021 году. Большинство стратегических ракетоносцев Ту-160 имеют собственные имена.