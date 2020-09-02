В США пилот сообщил о пролетающем мимо мужчине

Москва, 2 августа. Пилот авиакомпании American Airlines во время полета сообщил о пролетающем мимо мужчине с реактивным ранцем.

Странный случай, как передает телеканал Fox 11, произошел во время захода самолета на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса. Авиалайнер находился на высоте около 900 метров, когда пилот увидел за бортом пролетающего мужчину с реактивным ранцем.

«Диспетчер, мы только что пролетели мимо парня с реактивным ранцем. Слева от нас, может быть, в 270 метрах, примерно на нашей высоте», — сообщил летчик наземным службам.

Отмечается, что неизвестного летающего человека видел еще один пилот компании SkyNet. Телеканал подчеркивает, что о случившемся уведомлены правоохранительные органы.