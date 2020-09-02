Стало известно, кто не получит прибавку к пенсии в 5,6 тыс. рублей

Москва, 2 сентября. Ряд категорий пенсионеров в РФ не смогут получить в сентябре доплату к пенсии в размере 5,6 тыс. рублей.

Как напоминает «Инфореактор», дополнительная прибавка к пенсии в размере 5 686 рублей в сентябре положена получателям страховой пенсии, достигшим возраста в 80 лет. Для ее оформления не нужно обращаться в Пенсионный фонд и писать заявление, перерасчет будет произведен автоматически. Пенсионеры, не достигшие 80-летия, не получат эту прибавку.

Кроме того, доплату в 1 895 рублей в сентябре начислят пожилым россиянам, чьи дети получают высшее образование на очном отделении. Если оба родителя — пенсионеры, выплата положена каждому из них.

На 1 421 рубль увеличится «сельская» надбавка к пенсии. Но ее получателями могут быть лишь пенсионеры, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет.

Еще одна прибавка к пенсии в 2 129 рублей положена пожилым гражданам, чьи пенсионные накопления составляют не менее пяти процентов от суммы страховки по старости.

Ранее «Известия» сообщили о нововведениях с сентября, которые касаются большинства россиян. Среди них — доплаты за классное руководство и обеспечение бесплатным горячим питанием в школах, введение масочного режима в вузах, упрощение процедуры банкротства, возобновление авиасообщения с большинством стран СНГ и принудительное закрытие неактивных ИП.