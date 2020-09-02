Каршеринг поднял вопрос об отмене нештрафуемого порога скорости

Москва, 2 сентября. Каршеринг «Яндекс.Драйв» начал рассылать водителям сообщения о превышении скоростного порога на 10 км/ч вместо допустимых ранее 20 км/ч.

Дискуссия об отмене нештрафуемого порога скорости в 20 км/ч на российских дорогах ведется уже давно. Как пишет Primpress, первым, кто приступил к решительным действиям в этом плане, стал каршеринг «Яндекс.Драйв». Ранее сообщалось, что компания готовится к «планируемым изменениям» в сентябре. В сервисе подчеркивают, что намерены усилить безопасность дорожного движения как для своих клиентов, так и для других участников, но за превышение скорости в рамках нештрафуемого порога никаких санкций пока не будут — водитель получит лишь соответствующее уведомление.

Комментируя ситуацию, в ГИБДД подчеркивают, что Госавтоинспекция не вправе принимать решение о введении новых штрафов — это могут сделать лишь федеральные власти, внеся поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

До сих пор нет единого мнения по вопросу отмены нештрафуемого порога скорости. Эксперты утверждают, что существующие камеры автоматической фиксации нарушений на дорогах могут распознавать скорость с погрешностью до одного километра в час. Их противники указывают, что камеры часто устанавливаются с нарушениями, в результате чего водители получают штрафы «на пустом месте». Парламентарии, которые также обсуждали это вопрос, призывают сначала навести порядок в данной сфере и лишь затем думать об ужесточении ответственности для участников дорожного движения.