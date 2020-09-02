Россияне скорбят о смерти актрисы из фильма «Доживем до понедельника»

Москва, 2 сентября. Пользователи соцсетей скорбят о смерти заслуженной артистки РСФСР Ирины Печерниковой, умершей за день до 75-летия.

О смерти Печерниковой сообщил накануне актер Ефим Шифрин.

«Умерла Ирина Печерникова», — написал он на своей странице в Facebook, не указав никаких подробностей случившегося.

Отметим, актриса скончалась накануне своего дня рождения — 2 сентября ей исполнилось бы 75 лет. Пользователи Сети скорбят из-за ухода из жизни яркой звезды советского кино, отмечая, что Ирина Печерникова скончалась в один день с народным артистом РФ Борисом Клюевым.

«Сегодня уходят от нас великие люди и прекрасные актеры, Клюев, а теперь Печерникова, больно и очень печально», — написала Мунира Бабаева .

«Сегодня настоящий звездопад! Мы теряем таких талантливых актеров! Покойтесь с миром», — прокомментировала Ольга Монахова.

«Она была красавица с трагической судьбой. Горе, мои соболезнования», — отметила Наташа Кузнецова.

«Как символично и печально, уйти из жизни 1 сентября, актрисе, воплотившей образ учителя с твердой гражданской позицией. Спасибо ей большое за все и пухом ей земля», — добавила Любовь Ровская.

Печерникова получила широкую известность благодаря таким фильмам, как «Доживем до понедельника», «Два капитана», «Первая любовь» и другим. В 1990-е в связи с распадом СССР актриса находилась в затяжном творческом кризисе, испытывала проблемы с алкоголем, но справилась с невзгодами, после чего начала снова сниматься на телевидении и в кино.

Ранее «Известия» напомнили о ролях в кино артиста Бориса Клюева, скончавшегося накануне после долгой борьбы с онкологическим заболеванием.