Россиян предупредили об аномальном похолодании в ряде регионов

Москва, 2 сентября. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в четверг в России начнется «миграция холода».

По словам Вильфанда, которые приводит ТАСС, похолодание начнется во второй половине недели в регионах Приволжского федерального округа, затем — в Западной Сибири и Красноярском крае.

«В Приволжье сейчас комфортно, но уже в четверг температура там понижается до 15 градусов. Затем похолодание будет перемещаться на юго-восток, в Западную Сибирь: Омскую, Томскую области. После холод переместится на юг Красноярского края. Вот такая миграция холода», — сообщил ученый.

Вильфанд подчеркнул, что в названных регионах температура может опуститься до аномальных значений. В Западной Сибири, отметил он, днем может быть всего 10 градусов тепла.