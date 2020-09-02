Правительство РФ направит регионам 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Москва, 2 сентября. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 34,3 млрд рублей для выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет были введены указом президента РФ Владимира Путина с 1 января текущего года. Выплаты для семей с низким доходом начались с 1 июня.

Пособие составляет половину от прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе. В зависимости от территориальной градации, выплаты составляют порядка 5,5 тыс. рублей в месяц.

«Необходимость дополнительного финансирования связана с ростом количества детей, чьи родители имеют право на выплату. Их в России уже более 3 млн человек», — говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что у тех, которые еще не воспользовались правом на выплаты 5 тыс. рублей на детей в возрасте до трех лет либо единовременную выплату 10 тыс. рублей на детей до 16 лет, остался месяц для того, чтобы подать заявление. С 1 октября органы ПФР перестанут принимать заявления на эти выплаты.