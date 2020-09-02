Посольство РФ осудило антироссийские высказывания в Эстонии

Таллин, 2 сентября. Посольство РФ осудило очередные антироссийские высказывания в Эстонии по поводу 26-летия с момента вывода Вооруженных сил России с территории республики.

Как пишет РИА Новости, 31 августа спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что с выводом российских войск для Эстонии «завершилась» Вторая мировая война. По его словам, республику покинули «оккупационные войска». Пыллуаас также сказал, что «геополитические амбиции Кремля не изменились со временем». Он обвинил РФ в том, что Москва хочет «восстановить империю и сферу влияния советского периода».

В российском диппредставительстве указали, что вывод войск из Эстонии стал результатом совместной работы двух стран, которая выстраивалась в период с 1991 по 1994 год на основе готовности учитывать интересы друг друга. В итоге был подписан договор о выводе Вооруженных сил РФ с территории Эстонии и условиях их временного пребывания в республике до полного вывода.

«В преамбуле соглашения зафиксировано, что стороны желают обеспечить благоприятные условия для дальнейшего развития отношений добрососедства и всестороннего сотрудничества», — сказано в заявлении посольства.

Российские дипломаты задаются вопросом, как спустя четверть века Таллин реализует на практике озвученные в 1994 году намерения.