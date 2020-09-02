ПФР торопит россиян с получением новой «коронавирусной» выплаты на детей

Москва, 2 сентября. На предоставление заявления для начисления «коронавирусного» детского пособия в размере 10 тыс. рублей остается месяц, предупредили в пресс-службе новосибирского отделения ПФР.

У тех, которые еще не воспользовались правом на выплаты на детей в возрасте до трех лет либо единовременную выплату на детей до 16 лет, остался месяц для того, чтобы подать заявление. С 1 октября органы ПФР перестанут принимать заявления на эти выплаты.

Напомним, после введения ограничительных мер из-за пандемии COVID-19 российские власти приняли решение о финансовой поддержке семей с детьми. Ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей предоставлялась для детей до трех в апреле, мае и июне. Кроме того, семьи получили единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей от трех до 16 лет в июне . В дополнение к ним была произведена в июле выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.

В ПФР предупреждают, что время на оформление этой выплаты скоро закончится.

«Удобнее всего подать заявление в электронном виде — на ежемесячную выплату в размере 5 тыс. рублей через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг, на единовременную выплату — только через портал госуслуг», — добавили в ПФР.

Ранее портал «ФедералПресс» сообщил, что есть способ получить это пособие дважды. Это могут сделать родители детей, которым три года исполнилось с 1 апреля по 30 сентября 2020 года. Таким образом, они могут получить и выплату по 5 тыс. рублей, и пособие по 10 тыс. рублей.