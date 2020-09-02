Кому положена новая выплата в 12 тысяч рублей

Москва, 2 сентября. Новая ежемесячная денежная выплата в 12 тысяч рублей вводится со 2 сентября для отдельной категории российских граждан.

Как пишет Primpress, речь идет о регулярной доплате для молодых специалистов. С нынешнего года они смогут получать выплату от государства, если их профессия входит в список социально или экономически значимых.

Издание отмечает, что правительство Приморского края уже завершило прием заявок от предприятий регионах, готовых принять на работу таких специалистов. На новую меру поддержки могут рассчитывать выпускники вузов и сузов, которым еще не исполнилось 30 лет, независимо от имеющегося опыта работы.

В течение первого года после трудоустройства они будут получать доплату к заработной плате в размере 12 тысяч рублей. Если молодой специалист переедет работать в другой город и ему не предоставят служебное жилье, выплата увеличится до 22 тысяч рублей.

Попасть на одну из вакансий с доплатой от государства можно на конкурсной основе. Молодые профессионалы должны пройти специальный отбор.

Ранее стало известно, что со 2 сентября россияне начнут получать «туристический кэшбек» — возврат части средств, потраченных на приобретение тура по стране. Размер выплат составит от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

Ранее «Известия» сообщили, что россияне на фоне пандемии коронавируса рекордно сократили траты за последние полгода.