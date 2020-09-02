Киев, 2 сентября. Русскоязычные школы Украины, начиная с пятого класса, с 1 сентября обязаны переходить на украинский язык обучения. Некоторые учебные заведения пытаются сделать переход постепенным.

Согласно закону «Об образовании», все украинские школы должны перейти на украинский язык. При этом в новом текущем году были сформированы первые классы с русским языком обучения. Как сообщает «Страна.UA», в частности, в гимназии имени Пушкина, находящейся в Киеве, укомплектованы первые классы как с украинским, так и с русским языком преподавания. Переход планируется делать постепенным: каждый год увеличивать доли предметов на государственном языке.

Директор киевской школы №71 Юлия Дзюба сообщила, что в первом классе обучение будет вестись полностью на русском. К 11 классу 80% предметов будет уже на украинском.

«У нас учатся дети 20 национальностей, много переселенцев из Донбасса и Крыма. В каждой параллели есть русские классы, и мы именно такими и планируем их оставить, хотя не все зависит только от школы», — пояснила она.

Директор русскоязычной школы одного из областных центров Украины сообщил, что большинство родителей выступают за то, «чтобы продолжать обучение на русском языке». Он пообещал «оставить обучение на русском по максимуму».

На Украине был принят закон «Об общем среднем образовании», предполагающий постепенный перевод школ на украинский язык. Меньшинства, говорящие на языках стран Европейского союза, будут обучаться на родном языке до 5 класса с постепенным увеличением времени преподавания на украинском языке — с 20% до 60% к девятому классу. Русскоговорящие дети смогут учиться на родном языке до пятого класса, а затем не менее 80% обучения будет вестись на государственном языке.

Примечательно, что дискриминации подвергся только русский язык. Недавний закон «Об образовании» запретил в государственных школах использование иных языков, кроме украинского. Однако Будапешт с помощью ряда стран ЕС добился «отсрочки» применения этого закона в школах, где учат на венгерском.