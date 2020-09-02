Опубликованы секретные документы о завершении Второй мировой войны

Москва, 2 сентября. Минобороны РФ рассекретило исторические документы, рассказывающие о заключительном этапе Второй мировой войны.

На сайте министерства создан специальный мультимедийный раздел, где интернет-пользователи могут ознакомиться с ходом боевых действий на Дальнем Востоке и увидеть документы, ранее недоступные из-за секретности.

«Посетители интернет-портала смогут подробно ознакомиться с деталями операций из рассекреченных журналов боевых действий, донесений, приказов, описаний переговоров японских и советских военачальников. Особый интерес вызовут уникальные фотографии советско-японской войны, наградные листы и газетные публикации», — рассказали ТАСС в Минобороны.

Красная армия внесла весомый вклад в победу над Японией, менее чем за месяц разгромив 1,3-миллионную группировку японских войск. Советские войска провели на Дальнем Востоке три крупных операции, прорвав хорошо организованную оборону противника и вынудив Токио пойти на переговоры о капитуляции.

Один из архивных документов, представленных на сайте Минобороны, описывает, как главнокомандующий советскими войсками на Дальнем Востоке маршал Александр Василевский указал на карте пункты, куда японские подразделения должны являться для капитуляции, расписав маршруты их движения и время явки.

«Гарантирую хорошее отношения со стороны Красной армии не только к высшим офицерам, но и к солдатам», — приводятся слова маршала.

Напомним, 2 сентября 1945 года в Токийской бухте на борту линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Тем самым завершилась крупнейшая и кровопролитнейшая война в истории человечества.

Ранее «Известия» сообщили, что на всероссийском открытом уроке 1 сентября президент РФ Владимир Путин призвал школьников не забывать историю Великой Отечественной войны.