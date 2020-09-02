Жириновский выполнил обещание и привился от коронавируса

Москва, 2 сентября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выполнил свое обещание и сделал прививку от коронавируса.

Ранее политик неоднократно заявлял, что готов испытать на себе российскую вакцину от коронавируса нового типа, пишет РИА Новости.

«Жириновский одним из первых в мире сделал прививку с вакциной от коронавируса. Лидер ЛДПР стал добровольным участником больших клинических исследований первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», — рассказали в пресс-службе партии.

Помимо Жириновского, на данном этапе исследований от коронавируса вакцинируются около 40 тысяч россиян. По данным пресс-службы ЛДПР, вакцинация требует двух уколов, второй из которых делается через три недели после первого.

«Жириновский получит вторую часть вакцины в конце сентября, после чего врачи будут полгода контролировать состояние его здоровья», — отметили представители партии.

Первая в мире вакцина от коронавируса была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и производится совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). В РФПИ сообщают, что уже получены заявки из 20 стран мира, готовых закупить до миллиарда доз российской вакцины. В данный момент есть договоренности о развертывании производства препарата в пяти странах, имеющиеся мощности позволят изготовить в течение ближайшего года 500 миллионов доз.

Ранее «Известия» сообщили, что по оценкам экспертов, реальное число россиян, встретившихся с коронавирусом, может колебаться в пределах от 30 до 80 миллионов.