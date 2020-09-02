Смерть Легкоступовой может обернуться уголовным делом против ее мужа

Москва, 2 августа. Вдовец певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов может стать фигурантом уголовного дела, сообщил адвокат Александр Никитин, представляющий интересы семьи артистки.

Во время эфира программы «Пусть говорят» дочь артистки Анетта Бриль раскрыла результаты вскрытия Легкоступовой. По ее словам, мать умерла из-за закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга.

Бриль в студии программы «Пусть говорят» была возмущена тем, что новый муж ее матери не вызвал скорую после того, как певица упала в ванной.

Ведущий поинтересовался у присутствующего в студии адвоката, есть ли зацепки, которые помогут возбудить уголовное дело.

«Конечно, есть как минимум несколько обстоятельств, которые дают нам основания полагать, что здесь, что здесь могут быть признаки уголовного дела. И даже если предположить, что Юрий Фирсов не бил, не толкал Валентину, и это не послужило причиной смерти, то, как минимум, это оставление в опасности. Об этом и шла речь. Если они вместе выпивали, если вдруг она поскользнулась и упала, Юрий был обязан вызвать врачей потому, что он мужчина, и, как он говорит, он сильно не пьет. И когда рядом находится его любимая жена в беспомощном состоянии, он был обязан вызвать врачей и оказать первую помощь. Он этого не сделал», — подчеркнул Никитин, добавив, что показания Фирсова об обстоятельствах гибели певицы все время разнятся.

Валентины Легкоступовой не стало 14 августа 2020 года, передавал RT. Ей было 54 года. 6 августа певицу и Фирсова доставили в наркологическую клинику. Позднее муж Легкоступовой сбежал из клиники, а Легкоступова впала в состояние комы, после чего была переведена в реанимацию. При этом у певицы была обнаружена черепно-мозговая травма.

После госпитализации Легкоступовой Фирсов был задержан и доставлен в полицию. Супруг певицы заявил, что Легкоступова получила травму, когда упала в ванной, а затем два дня находилась дома, после чего почувствовала себя плохо и была доставлена в больницу.

Бриль обвиняет Фирсова в том, что тот не сказал родственникам, насколько сильно пострадала при падении его возлюбленная. Поэтому певицу вместе с супругом положили сперва в наркологическую клинику, а через сутки, когда состояние Легкоступовой стало резко ухудшаться, ее перевели в клиническую больницу.