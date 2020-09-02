Названы смертельно опасные для собак растения

Москва, 2 сентября. Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев предупредил, что цветы и домашние растения могут быть опасны для собак.

Зачастую владельцы домашних животных не придают значения тому, насколько опасными могут быть растения для их питомцев. Как пишет Агентство городских новостей «Москва», случайно сжеванный собакой букет может привести к летальному исходу. Голубев призвал внимательно отнестись к выбору растений, тщательно следить за тем, есть ли у собаки к ним доступ и воспитывать четвероного друга таким образом, чтобы он случайно не отравился.

Президент РКФ рассказал, что для собак особенно опасны пионы, ирисы, лилии подснежники, гипсофилы и каллы. Гортензия, примула, цикламен и молочай могут вызвать ожоги и язвы, привести к сбоям в работе желудочно-кишечного тракта. Вересковые виды нарушают работу сердца и нервной системы, а пасленовые вызывают у питомцев сонливость, помутнение сознания и паралич.

Голубев подчеркнул, что в ряде случаев к отравлению может привести выпитая собакой вода из вазы, где стояли цветы. В случае отравления, отметил специалист, нужно сделать собаке промывание желудка большим количеством воды. А если растение успело перевариться — постараться вызвать у нее рвоту, дать абсорбент и немедленно отвезти в ветеринарную клинику.

Чтобы избежать опасной ситуации, резюмировал Голубев, стоит воспитывать собаку правильным образом — пес не должен есть все подряд, особенно если речь идет о букете, который стоит в вазе у вас дома.