В Москве могут установить памятную табличку Борису Клюеву

Москва, 2 сентября. Мосгордума рассмотрит вопрос об установке памятной таблички народному артисту РФ Борису Клюеву, скончавшемуся во вторник. Об этом сообщил председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Герасимов в беседе с РИА Новости отметил, что Клюев «очень много сделал для театра, для Щепкинского училища, для учеников, для кино».

«Конечно, обсудим, наверняка поступят предложения об установке таблички от театра и жителей дома», — добавил он.

Депутат добавил, что актер был замечательным человеком, прекрасным педагогом и ярчайшей личностью, талантливым, но очень скромным человеком.

Народный артист РФ, член правления Гильдии актеров кино России Борис Клюев скончался после продолжительной борьбы с раком легких. Рак легких Клюеву диагностировали в мае 2018 года. Несмотря на болезнь, артист продолжал работать, передавал RT.

Прощание с актером состоится в Малом театре, которому он посвятил большую часть жизни. О времени и дате будет известно позднее.

Ранее актриса Екатерина Волкова назвала Клюева своим наставником, учителем и другом. По ее словам, коллектив проекта «Воронины» называл актера папой.