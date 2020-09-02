В Москве могут установить памятную табличку Борису Клюеву

Москва, 2 сентября. Мосгордума рассмотрит вопрос об установке памятной таблички народному артисту РФ Борису Клюеву, скончавшемуся во вторник. Об этом сообщил председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
Герасимов в беседе с РИА Новости отметил, что Клюев «очень много сделал для театра, для Щепкинского училища, для учеников, для кино».
«Конечно, обсудим, наверняка поступят предложения об установке таблички от театра и жителей дома», — добавил он.
Депутат добавил, что актер был замечательным человеком, прекрасным педагогом и ярчайшей личностью, талантливым, но очень скромным человеком.
Народный артист РФ, член правления Гильдии актеров кино России Борис Клюев скончался после продолжительной борьбы с раком легких. Рак легких Клюеву диагностировали в мае 2018 года. Несмотря на болезнь, артист продолжал работать, передавал RT.
Прощание с актером состоится в Малом театре, которому он посвятил большую часть жизни. О времени и дате будет известно позднее.
Ранее актриса Екатерина Волкова назвала Клюева своим наставником, учителем и другом. По ее словам, коллектив проекта «Воронины» называл актера папой.
«Летите и будьте с нами там, наверху, я вас очень люблю. Спасибо, что были рядом, учили, помогали, подсказывали. Светлая вам память. Вы всегда в моем сердце и в сердцах зрителей», — отметила актриса.